«Napoli, vincere questa Coppa» Hamsik in Cina e Lazio-Siviglia

MILANO - «Vogliamo l'Europa League, siamo stufi di non vincere». Lorenzo Insigne è stato chiaro sulle intenzioni del Napoli, impegnato stasera (ore 21) allo stadio Letzigrund, uno dei templi dell'atletica mondiale, contro lo Zurigo, nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Pronostico sbilanciato a favore dei partenopei, anche se Carlo Ancelotti non è solito sottovalutare gli avversari. «Anno di transizione? L'Europa League può renderlo indimenticabile. Intanto è fatta per il passaggio di Hamsik ai cinesi del Dalian.

Ben più complicato superare, almeno sulla carta, il Siviglia per la Lazio. Si comincia stasera all'Olimpico alle 18,55: «Sarà dura, ma vogliamo fare un'altra bella cavalcata in Europa»: così mister Simone Inzaghi, che non avrà Milinkovic-Savic e che difficilmente rischierà Immobile, ex degli andalusi (5 volte trionfatori in questa competizione tra Coppa Uefa ed Europa League) al pari di Luis Alberto e Correa, destinato quest'ultimo ad affiancare Caicedo in avanti.(M.Sar.)

