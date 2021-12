Napoli, terzo ko in casa Tris di Bologna e Lazio Pari tra Roma e Samp

Napoli patatrac. Terza sconfitta consecutiva al Maradona per la squadra di Spalletti, messa ko stavolta dallo Spezia, dopo gli scivoloni interni con Atalanta ed Empoli. A decidere ieri sera è stata un'autorete di Juan Jesus prima dell'intervallo.

In precedenza tris del Bologna in casa del Sassuolo, nel derby emiliano. Festa Miha con le reti di Orsolini e Hickey nella prima frazione e Santander in pieno recupero. Tris pure per la Lazio a Venezia: subito a bersaglio Pedro, pari di Forte prima del riposo. Nella ripresa decidono Acerbi e Luis Alberto. La Roma è fermata sull'1-1 dalla Samp all'Olimpico. Botta e risposta nela finale di contesa, con i giallorossi di Mou avanti grazie a Shomurodov (72') e pari dei blucerchiati di Gabbiadini nove minuti più tardi. Stesso punteggio al Bentegodi tra Verona e Fiorentina. Vantaggio scaligero nella prima frazione con Lasagna e pareggio viola all'81' realizzato da Castrovilli.(M.Zor.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:01

