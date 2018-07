Napoli su Arias per la difesa di Ancelotti

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Due fronti entrambi decisivi, quello della preparazione della squadra, che Carlo Ancelotti sta conducendo con soddisfazione in Val di Sole e quello del completamento, sia in entrata che in uscita, della rosa che dovrà affrontare la stagione agonistica che sta per cominciare.Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss, ha parlato dell'acquisto dell'esterno destro di difesa Santiago Arias. «Ci siamo - ha detto commentando la trattativa per l'ingaggio del calciatore colombiano - ma stiamo trattando due giocatori simultaneamente. L'altro non è Sabaly». Il presidente ha anche confermato che sono in corso trattative per portare a Napoli un altro portiere tra il messicano Ochoa e Bardi. «Ho una grossa responsabilità, devo salvaguardare Meret e consentirgli di riprendere con calma dopo l'infortunio al braccio. Per la prima volta dovrò avere tre portieri dello stesso livello». Ciciretti che ieri ha firmato il contratto con il Parma, società alla quale il Napoli lo ha trasferito in prestito secco. Presto potrebbe partire anche Lorenzo Tonelli che è seguito da Sampdoria, Bologna e Cagliari.(M.Lob.)