Napoli, stavolta Ancelotti vuole vincerla

Martedì 29 Gennaio 2019

Massimo SartiMILANO - Per la sfida-bis di San Siro al Milan, valevole per il quarto secco di Coppa Italia, Carlo Ancelotti non ha convocato Hysaj ed Albiol, alle prese entrambi con affaticamenti muscolari. Out anche Rog: il centrocampista croato è da considerarsi un giocatore del Siviglia, in prestito secco sino a giugno, quando rientrerà a disposizione del Napoli. Come da previsione, tornerà Allan, reduce da problemi alla schiena, ma anche da giorni nei quali è sfumato l'assalto del Paris Saint-Germain: almeno sino alla prossima finestra estiva. Il brasiliano dovrebbe giocare dall'inizio, al pari di Fabian Ruiz, che sarà squalificato sabato al San Paolo contro la Sampdoria dopo il contestato rosso di tre giorni fa.In attacco cercheranno riscatto Mertens e Insigne: questa almeno appare l'intenzione di Ancelotti. Il belga non segna dal 29 dicembre contro il Bologna, Lorenzo il Magnifico addirittura dal 2 novembre, quando gonfiò la rete del Frosinone.A -11 dalla Juventus in campionato, la Coppa Italia e l'Europa League diventano obiettivi ancora più preziosi per i partenopei, cui il tecnico di Reggiolo chiederà una prova più volitiva e determinata rispetto a quella offerta nello 0-0 di sabato sera.