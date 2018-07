«Napoli, sono qui per vincere»

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Cristiano Ronaldo è tra i migliori al mondo, forse il migliore. Un vantaggio per la Juventus, ma anche una motivazione in più per gli altri. Magari fra 10 anni si dirà che nel 2018 in Italia è arrivato CR7 ed è tornato Carlo Ancelotti».Il nuovo allenatore del Napoli è carico come una molla. Forse di più, ora che il suo ex sottoposto di lusso al Real Madrid ha sconfinato nel nostro Paese. Dove l'allenatore di Reggiolo rientra dopo 9 anni con un unico intento, quello che lo ha caratterizzato per un'intera carriera: «Non sono venuto qui a pettinare le bambole, ma per vincere. Voglio dare gioie ai napoletani, non certo arrivando secondo: sono qui per vincere». Ronaldo torna nei discorsi di Ancelotti a Dimaro: «Dicono che lo avrei sentito, dicono che avrei sentito Vidal, Di Maria, Benzema, David Luiz e Cavani. Invece ho parlato molto con un altro Cristiano, il ds Giuntoli. La sfida è rendere competitivo il Napoli, stare più a lungo possibile in tutte le manifestazioni».Musica per le orecchie del presidente Aurelio De Laurentiis, che definisce Carletto, al suo fianco nella conferenza, «il nostro centravanti, il fiore all'occhiello del nostro mercato». E non manca di pungere Maurizio Sarri: «Si parla tanto del record di 91 punti, ma io ricordo anche un'uscita dall'Europa che ci è costata 10-15 milioni». Intanto sembra finalmente questione di ore la vicenda Sarri-Chelsea: «È in dirittura d'arrivo, dipende da lui. I miei avvocati hanno stilato delle condizioni. Chi vivrà vedrà».Infine, infortunio a Meret: il portiere si è fratturato il braccio: due mesi di stop per il portiere.