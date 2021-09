Napoli solitario al comando

Massimo Sarti

Comanda il Napoli, comanda Luciano Spalletti. Nel posticipo della quarta giornata gli azzurri sbancano 0-4 la Dacia Arena di Udine, mantenendosi in testa a punteggio pieno. Da soli, dopo il pari del Milan in casa della Juventus e la sconfitta della Roma a Verona.

Il campionato è ancora agli albori, ma la candidatura di Insigne e compagni a recitare un ruolo da eccelsi protagonisti appare davvero molto forte. I friulani restano invece a quota 7, con Lazio, Atalanta e Bologna.

Inizia meglio l'Udinese, ma già al 13' Silvestri deve respingere un tiro a giro di Insigne. Progressivamente il Napoli sale in cattedra e passa in vantaggio al 24': Insigne scappa a Molina sulla sinistra e scavalca Silvestri con un gran pallonetto. Osimhen ribadisce in rete da pochi centimetri, anticipando l'intervento disperato di Samir. Il nigeriano, dopo la doppietta di Leicester, si sblocca anche in campionato.

Al 31' clamoroso palo dalla grandissima distanza, con il mancino, di Fabian Ruiz.

Preludio al raddoppio partenopeo che arriva al 35': splendido lo schema su punizione, toccano il pallone Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, prima dell'incornata vincente di Rrahmani. La musica non cambia nella ripresa: al 52' 0-3 su azione d'angolo: botta micidiale di Koulibaly, che raddoppia la rete alla Juve. Silvestri al 62' salva la propria porta su colpo di testa di Anguissa, evitando un passivo più pesante. Al 68' un sinistro di uno straripante Osimhen va fuori di un niente. Silvestri è poi abile pure su inzuccata di Rrahmani.

All'84' arriva anche lo 0-4 di Lozano con un destro a effetto alla Insigne. È dominio totale dei partenopei: un messaggio forte a tutte le avversarie per lo scudetto. Classifica: Napoli 12; Inter, Milan 10; Roma, Fiorentina 9; Lazio, Udinese, Atalanta, Bologna 7; Torino 6; Sampdoria 5; Sassuolo, Spezia 4; Hellas Verona, Genoa, Venezia, Empoli 3; Juventus, Cagliari 2; Salernitana 0.

