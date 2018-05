Napoli, Sarri e De Laurentiis prove di futuro: oggi si rivedono

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Alla fine si sono visti, lontani da Castelvolturno. Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati, alla presenza di tutto lo stato maggiore del Napoli, dal figlio del presidente Edoardo al ds Cristiano Giuntoli all'ad Andrea Chiavelli. Nessuna dichiarazione ufficiale dopo questo summit interlocutorio, ma dal quale filtra un cauto ottimismo sul fatto che le strade dell'allenatore e del club partenopeo possano proseguire insieme per la quarta stagione. De Laurentiis sarebbe disposto ad arrivare a 4 milioni di ingaggio annui compresi i bonus, con la cancellazione della clausola per lasciare il club. Sarri ha battuto sul tasto del miglioramento della rosa, anche per far fronte ad eventuali partenze di qualche big.I due potrebbero rivedersi anche oggi, al di là dell'appuntamento in serata con la cena sociale di fine stagione. I nomi in particolare di Carlo Ancelotti e delle altre alternative a Sarri sono forse un po' più lontani, ma l'ultima parola certa ancora non c'è.(M.Sar.)