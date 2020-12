Napoli ringrazia Lozano, Roma esgerata

Roma esagerata a Bologna: rifila un umiliante 5-1 alla formazione di Mihajlovic. Tutto nel primo tempo, tra l'altro: 5' Poli (autogol), 10' Dzeko, 15' Pellegrini, 24' Cristante (autogol), 35' Veretout, 44' Mkhitarian. Il rossoblù Aaron Hickey positivo al Covid-19. E Miha tuona: «Gara scandalosa, tutti in ritiro fino al 23». Il Napoli di Gattuso soffre la Samp, che all'intervallo è avanti 1-0 con la rete di Jankto. Poi Rino fa entrare Lozano che firma il pari e ispira Petagna per il 2-1.

Torna a vincere dopo un mese e mezzo in campionato l'Atalanta, che supera in casa 3-0 la Fiorentina targata Prandelli (tre gare altrettante sconfitte per l'ex ct). Bergamaschi in vantaggio con Gosens sul finale di primo tempo, al 55' il raddoppio di Malinovsky, al 63' è Toloi a fissare il tris.(M.Zor.)



