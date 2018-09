Napoli per il riscatto, ma la Viola non scherza

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Domani la serie A ripartirà non solo con Inter-Parma. Alle 18 al San Paolo il Napoli, dopo lo stop di Marassi con la Samp, cercherà riscatto contro la Fiorentina, a punteggio pieno dopo due partite e memore del successo 0-3 della scorsa stagione, pesantissimo nella corsa scudetto dei partenopei.Alle 20,30 esordio stagionale allo Stirpe per il Frosinone, che riceverà la Sampdoria. Ciociari in attesa ancora di ulteriori sanzioni dopo l'ultima turbolenta finale dei playoff di B contro il Palermo. I blucerchiati hanno invece ottenuto dalla Lega di A (in deroga ai divieti Uefa per la contemporaneità con la Champions) il posticipo dalle 17 alle 19 del recupero di mercoledì prossimo al Ferraris con la Fiorentina. Uno spostamento per gravare di meno sulla viabilità cittadina fiaccata dal crollo (esattamente un mese fa) del ponte Morandi.Domenica a pranzo la Roma (Pastore in forte dubbio) riceverà all'Olimpico il Chievo, fresco del -3 in classifica. Alle 18 la Lazio sarà ad Empoli. Chiusura lunedì con Spal-Atalanta in un rinnovato Mazza.