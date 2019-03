Napoli, paura per Ospina

MILANO - Sei gol, una girandola di emozioni, ma pure tanta paura al San Paolo, dove il Napoli ha battuto 4-2 l'Udinese e si è portato a -15 dalla Juve. Ma il minuto topico è il 41' del primo tempo, ovvero quando il portiere Ospina è crollato a terra. Tutta colpa, quasi sicuramente, di quel colpo alla testa patito in avvio di gara durante un'uscita su Pussetto. Ospina sta effettuando una serie di esami diagnostici al'ospedale San Paolo di Napoli, dove è stato ricoverato immediatamente dopo il malore in campo al 41'.

Il portiere azzurro, a quando si apprende, è cosciente ed è stato sottoposto a una Tac e a una serie di esami di routine nel caso si prenda un colpo alla testa. Il 30nne portiere colombiano aveva riportato un taglio che è stato suturato ed è stato visitato anche da un neurologo. Ospina sarà trattenuto in osservazione al nosocomio partenopeo per le prossime 24-48 ore come normale che sia in questi casi.

Per quanto riguarda il calcio giocato, da ricordare che la squadra di Ancelotti in un amen si è portata sul 2-0, grazie alle reti di Younes (17') e Callejon (25'). Ma prima dello spauracchio Ospina (sostituito al 44' da Meret), l'Udinese aveva raggiunto il pari in cinque minuti con Lasagna (30') e Fofana (35').

Nella ripresa il Napoli ha rimesso le cose a posto con le reti di Milik (56') (di testa) e Mertens (69'). Per il belga si tratta del primo gol nel 2019. Morale della favola: la Juventus da ieri è un pochino più vicina, visto che gli azzurri si sono portati a quota 60, ovvero a 15 punti dalla capolista. Vista la strigliata di Carlo Ancelotti ai suoi durante l'intervallo, dopo il 2-2 provvisiorio dell'Udinese che aveva fatto arrabbiare (e parecchio) il tecnico. (M.Sub.)

