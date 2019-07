NAPOLI, PARLA ADL

MILANO - James Rodriguez e Carlo Ancelotti si sono apprezzati a vicenda durante il prestito biennale del colombiano al Bayern Monaco. «Perché ai bavaresi, che fatturano tre volte più del Napoli, il Real Madrid concesse il prestito e a noi chiede 42 milioni di euro? Non capisco», ha detto dal ritiro di Dimaro il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. «Vorrei vedere prima come il giocatore e Ancelotti dialogano con la squadra. Nessuno direbbe di no se si potesse avere James in prestito. Potrei prendere così un altro calciatore che mi possa assicurare 30 gol. Se invece devo spendere 42 milioni potrei scegliere un altro: che magari mi costa di più, ma è più giovane e devo pensare al futuro».

Il riferimento sembra calzato per il 24enne Nicolas Pépé: «Potrebbe essere lui, ma anche un altro. Vediamo», ha spiegato De Laurentiis, non smentendo così l'interesse del Napoli per l'attaccante ivoriano del Lilla, che lo scorso anno ha segnato 23 gol tra campionato e coppe.(M.Sar.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA