Napoli, pari senza festa

Marco Lobasso

ROMA - La festa è solo rimandata ma, niente paura: il Napoli resta a un passo dalla qualificazione agli ottavi in Champions. Con l'ostico Salisburgo al San Paolo solo un pari (1-1), nonostante a tratti la squadra di Ancelotti abbia dato l'impressione di dominare gli austriaci. Un rigore realizzato dal bomber Haaland all'11' (fallo netto di Koulibaly su Hwang) aveva messo in apprensione i quarantamila dello stadio di Fuorigrotta (tornato a riempirsi per la Champions dopo alcuni passaggi a vuoto in campionato).

Poi la reazione: già al 13' un cross al bacio sul secondo palo di Insigne mette Callejon nella comoda posizione di girare di testa quasi a botta sicura; incredibilmente il montante destro nega la gioia del gol all'esterno spagnolo.

Al 33' Fabian Ruiz entra in area dalla destra e mette al centro per Insigne che completamente solo da ottima posizione calcia sopra la traversa. Il pari è però nell'aria ed arriva quasi allo scadere: Lozano finalmente sale in cattedra.

Insigne serve il messicano al limite dell'area, che si accentra e lascia partire un rasoterra sul primo palo che batte Coronel (primo suo gol al San Paolo). Un gol che infiamma il San Paolo, infreddolito da maltempo e svantaggio subito. Nella ripresa il Napoli ci prova ancora, ma alla distanza cala. La classifica del girone E però dice che dopo 4 giornate il Liverpool comanda con 9 punti, poi gli azzurri a 8, Salisburgo a 4 e a 1 il Genk (ieri Liverpool-Genk 2-1). Ad Ancelotti basterà vincere in casa nell'ultima giornata con il Genk.

Se poi dovesse compiere l'impresa con gli inglesi campioni d'Europa mercoledì 27, la porta per gli ottavi si spalancherebbe molto prima. E sarebbe ora, visto che nell'era De Laurentiis, dal 2004 a oggi, solo due volte il Napoli si è qualificato per gli ottavi. Troppo poco.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA