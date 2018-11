Napoli, Meret finalmente pronto per l'esordio

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - C'è ancora incertezza sul ritorno in campo di Alex Meret, il 21enne portiere che il Napoli ha prelevato in estate dall'Udinese, ma che si è subito fratturato l'ulna del braccio sinistro. L'ex estremo difensore della Spal ha effettuato ieri una visita a Milano che gli ha dato notizie positive anche in relazione a un'infiammazione alla spalla, sempre sinistra.Meret potrebbe così strappare la prima convocazione per la sfida del San Paolo con il Chievo del 25 novembre, a quasi 4 mesi e mezzo dall'operazione di luglio. Le cui conseguenze, secondo altre fonti, gli impedirebbero invece di essere ancora al 100%, con il rischio di un ulteriore allungamento del recupero. Carlo Ancelotti ha sinora impiegato in stagione per 11 volte in porta il colombiano David Ospina e per 5 il greco Orestis Karnezis. Ma spera di avere al più presto a disposizione anche il giovane friulano, per il quale stravede.(M.Sar.)