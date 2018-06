Napoli, la porta è di Meret L'Atalanta blinda il Papu: incedibile

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Fine della telenovela portiere in casa Napoli, che sta per chiudere con l'Udinese per un doppio arrivo tra i pali: del giovane Meret e del più esperto greco Karnezis, reduci dai prestiti alla Spal e al Watford. Un investimento complessivo, da parte del club partenopeo, di circa 28 milioni di euro. A proposito di Napoli, da segnalare il rinnovo di Albiol fino al 2021. L'Udinese ne spenderà 20 per assicurarsi dalla Juve il centrocampista Mandragora, battendo la concorrenza dell'Atalanta. A proposito dei bergamaschi, il presidente Percassi ha allontanato la Lazio da Gomez: «Il Papu è incedibile». Infine una particolarità dall'Inghilterra: Wayne Rooney ha lasciato l'Everton per andare negli States: ha firmato per il DC United di patron Erick Thohir, presidente e ancora azionista di minoranza dell'Inter. (M.Sar.)