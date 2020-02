Napoli, jamme jamme con Gattuso

Marco Zorzo

MILANO - A Marassi il vento della Viola spazza via i blucerchiati, mettendo in crisi la Ranieri-band. Manita della Fiorentina alla Samp di Claudio Ranieri (che ora sente il fiato dei cugini del Genoa a un punto: 23 a 22). Una sconfitta pesantissima: un 1-5 che potrebbe avere delle ripercussioni per quanto riguarda i blucerchiati, stiamo parlando dell'aspetto psicologico. Tutto è cominciato con l'autorete (sfortunata) di Thorsby sulla cunclusione di Vlahovic, poi i rigori dello stesso Vlahovic e di Chiesa.

I due attaccanti concedono il bis nella ripresa. Di Gabbiadini la rete blucerchiata al 90'.

Ranieri alla fine della disfatta ammette: «Così non ci salviamo, dobbiamo essere più determinati. Avevamo iniziato bene, poi al primo cross ci siamo fatti autogol, poi altre tre cross e due calci di rigore: hanno tirato in porta una volta ed eravamo già sotto di tre reti. Nella ripresa abbiamo cercato di riaprire la gara, ma loro sono stati bravi in contropiede. I ragazzi, però, non hanno mai mollato, fino a trovare il gol della bandiera. Salvezza? Dovremo essere più determinati: chi scenderà avrà qualcosa in meno rispetto agli altri, mentre noi dovremo avere quel qualcosa in più».

Blitz del Parma, che passa a Reggio Emilia e supera 1-0 il Sassuolo grazie al gol del figliol prodigo Gervinho. Ora D'Aversa sogna davvero l'Europa (League).

A digiuno (0-0) la sfida delle 12,30: Udinese-Verona in bianco, con gli scaligeri che sfiorano nel finale il colpo del ko.

Per la sfida delle 18, c'è la vittoria del Napoli che passa a Cagliari grazie alla magia di Mertens (65'): tre punti pesanti per Rino Gattuso che continua a risalire la classufica, mentre Maran (contestato) non sa più vincere. Così Ringhio: «Vittoria importante, ma non possiamo scherzare con il fuoco. Arriviamo al più presto a 40 punti, poi ragioniamo». Amen.

