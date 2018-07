Napoli, inizia l'era-Ancelotti

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dov'eravamo rimasti? Il 31 maggio 2009 Carlo Ancelotti lasciava il Milan dopo aver vinto tutto anche da allenatore. Oggi, a distanza di oltre 9 anni, dopo aver declinato il ritorno in rossonero e la guida della Nazionale, il 59enne tecnico di Reggiolo riassapora il profumo del campionato di casa, con il raduno del Napoli, che lo ha scelto per un nuovo attacco allo strapotere italiano della Juventus. Che a Torino arrivi Cristiano Ronaldo o meno. In mezzo, 9 stagioni tra Chelsea, Psg, Real e Bayern Monaco. Squadre con le quali, neanche a dirlo, Ancelotti ha vinto sempre. Il presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale ha trascorso nel fine settimana alcune ore di relax e lavoro a Capri, ha concretizzato il colpaccio. E, a completare una prima immersione di napoletanità di Carletto, non poteva mancare una pizza a lui dedicata, rettangolare e divisa in 4 gusti, ideata dal pizzaiuolo Salvatore Urzitelli. La pizza del sogno scudetto dei tifosi del Napoli, alla faccia della scaramanzia.Oggi raduno all'Hotel Vesuvio e non al centro di Castel Volturno, dove si stanno svolgendo lavori di ammodernamento. Domani, partenza per il tradizionale ritiro di Dimaro. Presenti i nuovi Inglese, Verdi, Fabian Ruiz, Meret e Karnezis. Ma anche capitan Hamsik, per il quale la tentazione Cina è ormai lontana.(M.Sar.)