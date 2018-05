«Napoli, il Var ci ha rubato otto punti»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La distanza dalla Juventus è di 6 punti, mantenendola anche all'ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti devo dichiarare che lo scudetto era del Napoli e ce l'hanno levato. Non applicando il Var e con qualche discutibile comportamento arbitrale. Ce li hanno tolti o no i punti? O non si dice per paura? Il problema dell'Italia è anche il silenzio».Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attacca su tutti i fronti alla vigilia della giornata dui campionato che probabilmente cucirà il settimo scudetto consecutivo sulle maglie della Juventus. «Vediamo se vinciamo domenica e poi anche l'ultima partita - ha aggiunto De Laurentiis - in quel caso potremo dire: ce l'avevamo o no 8 punti in più? E diremo strunz', come si dice a Napoli, a chi ha creato questo casino, in modo che l'anno prossimo non sarà più strunz'»