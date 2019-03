«Napoli, guai fare calcoli»

Massimo Sarti

MILANO - «Il 3-0 dell'andata è un buon risultato, ma non dovremo fare calcoli. Faremo il massimo per vincere ancora». Carlo Ancelotti non ammette distrazioni dal ritorno degli ottavi di Europa League in quel di Salisburgo (alle 18,55, diretta tv su Sky Sport), forte comunque dell'ampio successo di giovedì scorso al San Paolo. Chiriches e il giovane Luperto sostituiranno in difesa gli squalificati Koulibaly e Maksimovic.

In attacco Milik e Lorenzo Insigne, al centro di tante voci dopo lo sfogo di domenica a Reggio Emilia, nel quale si era detto stufo delle troppe critiche. «Non mi risulta che Insigne sia sul mercato. Non ha un prezzo, altrimenti avrei messo la clausola», ha precisato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha anche annunciato il rinnovo del ds Cristiano Giuntoli «per cinque anni a partire dal 1° luglio. Ridurre il gap del Napoli con le grandi d'Europa? Dovrei indebitarmi. Sono considerato virtuoso perché non mi indebito».

