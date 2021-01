Napoli flop: Gattuso ko (1-2) con lo Spezia Roma e Lazio, avanti tutta. Gasp cala il tris

Marco Zorzo

Gol come se piovesse nel giorno della Befana in serie A. Tris della Roma, che liquida la pratica a Crotone in poco più di mezzora. Doppio Borja Mayoral e rigore di Mikhitaryan.

Nella ripresa Golemic a segno per il fanalino di coda. A fine contesa Fonseca avverte Conte (ora sopra di tre punti). «Vogliamo vincere con l'Inter».

Pranzo indigesto per il Cagliari targato Di Francesco, che finisce ko in casa col Benevento. Il solito Joao Pedro illude i rossoblù nella prima frazione. Nel finale il clamoroso sorpasso della Pippo Inzaghi-band con il sardo Sau (86') e Tuia (89').

Avanti tutta Atlanta, che rifila un netto 3-0 al povero Parma (Liverani al capolinea...) firmato Muriel (15'), Zapata (48') e Gonsens (61'): Gasp continua a risalire la china. Pari con polemica finale a Bologna, dove Mihajlovic, dopo il 2-2 con l'Udinese se la prende con l'arbitro (va va?): «Siamo la squadra più ammonita d'Europa...». Tomiyasu porta avanti Sinisa, Pereyra fa 1-1 de Svanberg prima del riposo sigla il nuovo vantaggio. Al 90' il pari friulano con Arslan.

Lazio vittoriosa all'Olimpico con la Fiorentina: pronti, via e Caicedo la mette dentro Raddoppio di Immobile (75'), di Vlahovic (88') dal dischetto l'accorcio dei viola.

Torna al successo il Sasssuolo di De Zerbi, che supera 2-1 nel finale il Genoa. Emiliani in vantaggio con Boga in avvio di ripresa, pari del Grifone con Shomurodov (64'). Decide Raspadori all'83'. Il Toro conquista un punto sofferto in casa col Verona. Sotto per la rete di Dimarco (67'), agguanta il pari con Bremer (84').

Clamoroso al Maradona di Napoli: Gattuso s'illude con Petagna nella ripresa, dopo aver fallito l'impossibile nei primi 45'. Ma lo Spezia di Italiano prima pareggia su rigore di Nzola e con Pobega (81') firma l'impresa in trasferta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 05:01

