Napoli e Roma col brivido, poker Lazio. Gattuso al Genoa?

MILANO - È tornato il Napoli, che ha allontanato le scorie dell'infrasettimanale battendo 2-1 il Brescia, lucrando sulle reti nel primo tempo di Mertens e Manolas.

Ma è tornato anche Balotelli, al suo primo gol nella nostra serie A dopo oltre 4 anni. Con dedica alla figlia Pia, in compagnia della quale è entrato in campo al San Paolo. Le Rondinelle sono rimaste comunque all'asciutto, così come di nuovo il Lecce al Via del Mare, espugnato dalla Roma grazie ancora a Dzeko al 56'.

A valanga la Lazio all'Olimpico sul Genoa: 4-0 siglato da Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. Nubi su Andreazzoli: si parla di contatti tra il Grifone e Gattuso (in questi giorni in Russia), anche se il tecnico ex Roma potrebbe avere l'ultima chance sabato prossimo a Marassi. Proprio contro il Milan. Staremo a vedere.

Occasione persa dal Cagliari che, dopo aver segnato con Castro, si è fatto rimontare sull'1-1 dal Verona (Faraoni su svarione di Pisacane). Okaka scacciacrisi e successo, infine, dell'Udinese (1-0) sul Bologna.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

