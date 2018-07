«Napoli, è Ancelotti il nostro top player»

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «La Juventus ha Cristiano Ronaldo? E noi abbiamo Carlo Ancelotti». Secondo Elseid Hysaj, il top player del Napoli è il suo nuovo allenatore, con il quale partire a caccia dello scudetto che i bianconeri detengono da 7 stagioni. Per i partenopei un sogno, ma anche un'ossessione: «Sarà una bella lotta. C'è anche l'Inter, ci sono altre squadre. Sarà un campionato bellissimo, che sarà visto in tutto il mondo», ha detto il terzino albanese, al lavoro nel ritiro di Dimaro per adattarsi a quello che da lui e dagli altri esterni di difesa vuole Ancelotti. «Il mister ha le sue idee e stiamo cercando di migliorare. Lui gioca di più con i terzini».Hysaj è stato a lungo nel mirino del Chelsea. Maurizio Sarri vorrebbe tanto essere raggiunto a Londra da uno dei suoi pupilli, sino ai tempi di Empoli. Ma assai difficilmente si aggiungerà qualcuno a Jorginho. L'italo-brasiliano ha pronunciato le sue prime parole ai Blues: «Per me è una nuova sfida. Sarri? A Napoli ho acquisito la sua mentalità. Aiuta tutti a crescere».