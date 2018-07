Napoli, dopo Ruiz ecco i portieri: Meret e Karnezis per Ancelotti

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Triplo annuncio del presidente del Napoli De Laurentiis, che accolto il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz dal Betis Siviglia, nonché i due portieri acquistati dall'Udinese, Meret e Karnezis. Intanto sono inevitabilmente ore calde per il futuro di Maurizio Sarri al Chelsea. I Blues, secondo il Times, avrebbero convocato per le visite mediche i giocatori non ai Mondiali per il fine settimana, non rispettando i programmi con Antonio Conte, che prevedevano l'inizio lunedì. Formalmente adesso «chi vuole Sarri dovrebbe intavolare una trattativa con De Laurentiis autonoma dalla clausola di 8 milioni, valida ora dal 1° luglio 2019», ha dichiarato a radio Kiss Kiss il legale del Napoli Mattia Grassani.Il Sassuolo ha ufficializzato l'arrivo di Boateng: l'ex milanista sarà presentato oggi. Jakub Jankto oggi firmerà con la Samp (prestito con obbligo di riscatto), dopo aver sostenuto le visite mediche: all'Udinese 15 milioni. Infine due novità scandinave: il Bologna ha preso il centrocampista Svanberg dal Malmoe, l'Empoli il difensore Rasmussen, dal Rosenborg.