«Napoli, con Ancelotti faremo grandi cose»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Carlo Ancelotti è un grande allenatore, con tanta esperienza. Sicuramente le cose cambieranno un po'. Seguiamolo e speriamo di vincere qualcosa di importante». Dal ritiro di Dimaro arrivano le parole di Marko Rog. Che vuole fare colpo sul nuovo tecnico del Napoli. Anche perché con quello precedente, ovvero Maurizio Sarri, il centrocampista croato giocava assai poco.I tifosi azzurri sperano in grossi colpi ispirati da Ancelotti, quelli dell'Atalanta che non se ne vada Papu Gomez. «Bergamo è casa mia. Devo però essere onesto e non posso dire che resterò al 100%». C'è ancora la Lazio sullo sfondo? Intanto, dal ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore, Senad Lulic non si nasconde: «Spero arrivino altri giocatori».Ufficiale per il Torino il 19enne attaccante Vitalie Damascan, capocannoniere dell'ultimo campionato moldavo nello Sheriff Tiraspol. La Samp annuncia il terzino Junior Tavares, in prestito con diritto di riscatto dal San Paolo.(M.Sar.)