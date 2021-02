Napoli, cime tempestose tra ADL e Gattuso

Marco Zorzo

Cime tempestose. Proprio come nel famoso film. La vigilia di Napoli-Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia di stasera (alle 20,45, arbitro Fabbri di Ravenna, diretta tv Rai Uno), è caratterizzata dal duello (uso Ok Corral, tanto pe restare in tema di cinema) tra il patron Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, il cui futuro sembra già segnato.

Con ADL che ieri in un tweet ha precisato anche: «Dicono che manderò via pure il diesse Giuntoli? Solo fake news...». Sta di fatto che il clima partenopeo è assolutamente pesante. Con Ringhio ormai verso la rottura totale con De Laurentiis. Sta di fatto che l'appuntamento di questa sera di Coppa con la Dea è da non fallire per i Ringhio-boys.

Sponda atalantina. Ecco Gasperini, reduce dallo scivolone interno di domenica (1-3) e inaspettato, se vogliamo: «Abbiamo fatto due partite con la Lazio... Credo che la cosa migliore sia pensare al Napoli: sarà una partita di grande valore. Facciamo una semifinale in due tempi, prima in trasferta e una settimana dopo qui a Bergamo, passare il turno sarebbe un traguardo molto, molto importante. E vogliamo arrivare in fondo, sia chiaro».

Tornando alla gara con la Lazio, le squadre e davanti hanno vinto tutte quindi in classifica c'è stata un po' una battuta d'arresto.

«Effettivamente è un momento che tutte quante spingono molto molto forte però per il campionato abbiamo tempo e ci sono ancora tante partite: 18 gare sono veramente tante. Ma in questo momento l'attenzione è tutta sulla Coppa Italia». Come dargli torto?

