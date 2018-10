Napoli canta con Ounas e Insigne

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Con le rotazioni spinte di Carlo Ancelotti e il solito Lorenzo Insigne il Napoli ha ripreso a sorridere anche in campionato, battendo al San Paolo 2-0 il Sassuolo e confermando (dopo la grande serata di Champions con il Liverpool) la leadership tra gli umani in Italia, a -6 dai marziani della Juventus. Ounas ha ricevuto la gioia di un posto da titolare e ha ringraziato il suo allenatore, segnando già al 3'. Per Lorenzo il Magnifico inizio in panchina, ingresso al 51' e rete al 72' con un tiro a giro che è gioia pure per Roberto Mancini in prospettiva Nazionale.«Ancelotti mi ha messo più vicino alla porta e mi vuole più deciso e cattivo lì. Sono più spensierato», ha detto Insigne. Gol che dal biancoceleste si può proiettare sull'azzurro Italia anche per Ciro Immobile. Intanto grazie al suo bomber la Lazio ha superato 1-0 la Fiorentina, risollevandosi dopo le scoppole incassate nel derby con la Roma ed in Europa League a Francoforte.Profumo di Champions per la Sampdoria dopo aver sbancato Bergamo per 0-1 grazie ad una zuccata di Tonelli al 76'. Per l'Atalanta, che ha vinto solamente nella pima giornata contro il Frosinone, due legni (con Duvan Zapata ed il Papu Gomez) e un quartultimo posto in graduatoria che comincia a pesare. Delusione invece per l'altra parte della Lanterna, con il Genoa rimontato a Marassi 1-3 da un Parma in grande spolvero nonostante le assenze, tra cui quelle di Gervinho e Inglese. Piatek ha timbrato ancora (9 gol spalmati in tutte e 7 le gare di campionato), ma l'ex Luca Rigoni, Siligardi e Ceravolo (tutto in 14' nel primo tempo) hanno portato i tre punti in Emilia. (M.Sar.)