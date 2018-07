Napoli, c'è Ruiz e sogna Cavani Mentre Acerbi vuole solo la Lazio

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Prevista per oggi l'ufficialità al Napoli di Fabian Ruiz, per il quale il club partenopeo ha pagato al Betis Siviglia la clausola di 30 milioni di euro. Ieri il centrocampista spagnolo (per lui in azzurro contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione) ha svolto a Roma le visite mediche, le stesse tra oggi e domani dovrebbero svolgere i due portieri provenienti dall'Udinese Meret e Karnezis. Sullo sfondo, la suggestione di un possibile (complicatissimo) ritorno del Matador Edinson Cavani...Visite mediche di inizio stagione per alcune squadre: alla Fiorentina, che a fine luglio spera di iniziare i preliminari di Europa League, ieri si è visto il sogno proibito di tante big, ovvero Federico Chiesa. Ufficializzato il portiere francese Alban Lafont, è ora caccia a due centrocampisti: l'argentino Rodrigo Battaglia, in uscita dallo Sporting Lisbona, e il croato Mario Pasalic, in prestito dal Chelsea. C'è poi il sogno Marco Pjaca, dalla Juve. Visite disertate al Sassuolo, invece, da Francesco Acerbi, che vuole la Lazio. Tra i due club ancora non c'è l'accordo. È fatta invece per Izzo al Torino, ufficiale Sandro (ex Benevento) per il Genoa.