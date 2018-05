Napoli, blitz inutile con la Samp Crotone, la salvezza adesso si fa dura

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Nella serata dello scudetto della Juventus il Napoli vince 0-2 a Marassi sulla Sampdoria (reti di Milik ed Albiol) ed ottiene a quota 88 il proprio record di punti. Gara sospesa da Gavillucci per circa 3 minuti nella ripresa per cori discriminatori contro i partenopei da parte dei tifosi blucerchiati.In zona salvezza salgono a 37 punti Chievo e Udinese: i gialloblù vincono 1-2 a Bologna (Giaccherini ed Inglese dopo il rigore di Verdi), i friulani grazie a Barak tornano al successo in casa dell'Hellas Verona dopo 14 turni di digiuno. A quota 36 c'è il Cagliari corsaro al Franchi sulla Fiorentina grazie a Pavoletti. La Spal resta invece a 35 punti perché si fa sorpassare al Grande Torin da Belotti e De Silvestri dopo il vantaggio di Grassi. Gli estensi sono appaiati al terzultimo posto con il Crotone, che però è in svantaggio negli scontri diretti.(M.Sar.)