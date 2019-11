Napoli, bel pari a Liverpool (1-1) Con il Genk basta un punto

Marco Zorzo

MILANO - Il Napoli c'è e resta in piedi, portando a casa un buonissimo pareggio a Liverpool, in casa dei campioni d'Europa. Senza Insigne e Milik, ci pensa Mertens a regalare il vantaggio ad Ancelotti (21'). Nella ripresa pari dei Reds di Herr Klopp on Lovren (65'). Al San Paolo con il Genk, basterà un pari per entrare nel G16 d'Europa.

A proposito di Genk, i belgi hanno perso 1-4 con il Salisburgo in casa. E nell'ultima giornata la sfida in Austria con il Liverpool, sarà decisiva per l'altra squadra Red Bull. Incredibile a Lipsia: il Benfica al 90' vinceva 2-0 (Pizzi e Vinicius), poi la doppietta di Forsberg (90' su rigore e 96') permette ai tedeschi di strappare il 2-2. L'Ajax passa 2-0 a Lille: Zyech e Promes a bersaglio.

Vivace 2-2 tra Valencia e Chelsea nel tardo pomeriggio (delle 18,55). Spagnoli in vantaggio con Soler (40'), pari dell'ex interista Kovacic un minuto più tardi. Inglesi avanti in avvio di ripresa con Pulisic e pari del Valencia con Wass (82'). Lo Zenit ha liquidato il Lille 2-0, grazie alle reti di Dzyuba (42') e Ozodev (84').

EUROPA LEAGUE Oggi in campo le due romane. Giallorossi a Istanbul (18,55) contro il Basaksehir. La Lazio all'Olimpico (alle 21) ospita i rumeni del Cluj.

marco.zorzo@leggo.it

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA