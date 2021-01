Napoli avanti, ma quanta fatica con l'Empoli: 3-2 e sofferenza finale

Marco Zorzo

Rino Gattuso ai quarti di Coppa Italia, ma quanta sofferenza con l'Empoli, capolista della serie B. La sfida al Maradona (ex San Paolo) è finita 3-2, con mille emozioni e con non pochi errori, soprattutto per i partenopei. Piccolo passo indietro però doveroso: ieri mattina è tornata d'attualità la Asl 1 di Napoli, già protagonista dei fatti che portarono al divieto di partenza della squadra azzurra verso Torino per giocare contro la Juventus.

L'azienda sanitaria locale ha messo in isolamento in albergo a Napoli tre calciatori della formazione toscana: Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello, Szymon Zurkowsi, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. Tutto è nato perché erano presenti sull'aereo la scorsa settimana dalla Sicilia alla Toscana con una persona positiva a bordo.

Tornando alla contesa di Coppa, la Gattuso-band è andata in vantaggio con una zuccata di Di Lorenzo. Pari empolese di Bajarami (33'). Quindi Lozano cinque più tardi fa 2-1. Bajarami concede io bis al 68': per il Napoli tutto da rifare. Petagna, in mischia realizza il 3-2 definitivo.

Oggi, intanto, altre due sfide: Sassuolo-Spal (17,30) e Atalanta-Cagliari (21,15), entrambe in diretta tv su Rai 2.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Gennaio 2021, 05:01

