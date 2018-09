Napoli, Ancelotti e Hamsik? «No problem»

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Nessuna polemica di Marek Hamsik nei confronti di Carlo Ancelotti: lo ha chiarito Martin Petras, agente del capitano del Napoli, in campo mercoledì nell'amichevole vinta 3-0 dalla Slovacchia sulla Danimarca (infarcita di giocatori di B, C e calcio a 5 per uno sciopero dei big, in polemica con la loro federazione), ma rimasto in panchina per l'intera partita persa dai partenopei 3-0 domenica a Genova con la Sampdoria. «Se si comincia con le polemiche non si va da nessuna parte. Marek è tranquillo. Andare in panchina non piace a nessuno, ma ha parlato con Ancelotti e non ci sono problemi».Quanto successo al Ferraris è stato un vero e proprio evento. Hamsik non saltava una partita intera in campionato da Roma-Napoli 1-0 del 4 aprile 2015, con Rafa Benitez in panchina. Poi 125 presenze consecutive in serie A (compresi tutti i 114 gettoni con Maurizio Sarri), di cui 116 da titolare. Diverso il discorso sulle sostituzioni. Restando al solo torneo scorso, ha terminato appena 7 delle 32 gare nelle quali è partito dal primo minuto. E anche Carlo Ancelotti lo ha sostituito contro Lazio e Milan. Quest'anno il suo ruolo è davanti alla difesa, nella posizione che fu di Jorginho: «Non lo ha mai fatto in carriera, ma è convinto. È normale che si debba ancora crescere, ma a 31 anni ha voglia di imparare qualcosa di nuovo», ha assicurato Petras.