Napoli, Ancelotti aspetta Meret e Ghoulam

Massimo SartiMILANO - «Cristiano Ronaldo? Difficile faccia 40 gol in serie A. Il calcio in Italia è diverso da quello che si gioca in Spagna». Ha detto Raul Albiol dal ritiro della Nazionale spagnola. Intanto, però, la Juventus di CR7 (pur ancora a secco) è a punteggio pieno, mentre il Napoli ha dovuto incassare lo stop pesante di Genova contro la Sampdoria. Che ha portato a 6 le reti subite dai partenopei nelle prime tre giornate. Al reparto arretrato azzurro mancano due elementi importanti come il portiere Alex Meret ed il terzino sinistro Faouzi Ghoulam. «Speriamo per fine mese di poterli affidare allo staff tecnico. E lo stesso dovrebbe valere per Amin Younes».Questo, in sintesi, il pensiero del medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola. L'estremo difensore ex Spal sta guarendo dalla frattura dell'ulna sinistra. Sinora è stato sostituito una volta da Karnezis e due da Ospina. L'esterno algerino vede quasi, dopo 10 mesi di stop, la fine del tunnel causato da più infortuni al ginocchio destro.Carlo Ancelotti li attende. Intanto Marek Hamsik ha svelato: «La mia panchina a Marassi? L'allenatore mi aveva parlato prima, dicendo che avrebbe fatto delle modifiche alla formazione e mi sono trovato in panchina».