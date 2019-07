Napoli, ADL apre a James: «Ci piace ma è costoso»

Massimo Sarti

MILANO - Napoli in pressing su Mauro Icardi? Non si direbbe, stando alle parole del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Dimaro: «Devo vedermi con Wanda Nara? È una stupidaggine colossale, enorme. La incontrai tre anni fa e non ho intenzione di farlo di nuovo, anche perché Icardi ora non rientra nelle necessità del Napoli». Fine della pista di mercato o pretattica? Per il resto, stilettata nei confronti del Real Madrid a proposito di James Rodriguez: «Non dobbiamo cedere alle ingiuste richieste del Real. Non abbiamo fretta perché la nostra squadra è già molto forte». Parole al miele, comunque, per il fantasista colombiano: «È nei nostri cuori, è soprattutto nel cuore di Carlo Ancelotti, che lo ha allenato meglio di tutti».

A proposito di allenatori, presentazione ufficiale alla Salernitana in serie B (chiamato dal co-patron dei campani Claudio Lotito) per Giampiero Ventura. Dopo la breve e infelice parentesi della scorsa stagione al Chievo, è la seconda ripartenza per il 71enne ex ct azzurro. Costretto ancora a tornare sulla sulla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018: «La Nazionale è un caso a sé. Diciamo che ho sbagliato ad accettare una situazione che non doveva essere accettata. Sono bastate due sconfitte per cancellare 34 anni di carriera e quanto avevo fatto. Io quei 34 anni me li voglio riprendere. E vi anticipo che me li riprenderò. L'obiettivo è di riportare all'Arechi di Salerno 30mila spettatori».

riproduzione riservata ®

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA