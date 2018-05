Napoli addio, Hamsik in Cina: «Voglio qualcosa di nuovo»

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Marek Hamsik non batterà tutti i record della storia del Napoli. Ci sarebbe riuscito nella prossima stagione, ma le sue dichiarazioni dalla Slovacchia (intervista del giornale Pravda) lasciano pochi dubbi sul suo addio alla maglia azzurra. «Abbiamo creduto che quest'anno avremmo potuto finalmente vincere lo scudetto. Sono deluso che non sia stato così, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano la vittoria. Li ringrazio per il loro grande sostegno. Ho dato tutto per questa squadra, forse è arrivato il tempo in cui i nostri percorsi si dividano. Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo». Frasi chiare, chiarissime che, se non arriveranno smentite, lasciano poco spazio alla speranza.Ieri comunque i segnali dell'addio di Hamsik al club erano arrivati già in mattinata, dalla famiglia del centrocampista slovacco. Richard Hamsik, papà di Marek, sempre sulla Pravda del suo Paese era stato preciso e risoluto: «C'è un interesse serio almeno di tre club dalla Cina, ma le trattative non sono semplici. Il problema principale è che la campagna trasferimenti ci sarà solo questo inverno e il campionato è in corso. Inoltre c'è la questione del limite di giocatori stranieri in squadra. Marek ha un contratto col Napoli per altri tre anni, quindi ora è tutto nelle mani dei manager e del suo datore di lavoro. In questo momento vedo al 60% una sua possibile partenza per la Cina». Anche Maurizio Sarri sembra a un passo d'addio. Il tecnico vicinissimo allo Zenit, che avrebbe scelto lui per il dopo-Mancini.(M.Lob.)