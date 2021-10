Napoli 7 bellezze, blitz in rimonta Firenze Lozano+Raahmani: Spalletti resta primo

Marco Zorzo

Spalletti sette bellezze. Già, il suo Napoli promosso al test di Italiano al Franchi di Firenze. Sotto di un gol, quello del viola Quarta, agguanta il pari prima del riposo con Lozano che mette dentro sulla ribattuta dopo il rigore sbagliato da Insigne. In avvio di ripresa ecco la testina d'oro di Rrahmani che sbuca dopo lo spiovente di Zielinski: Spalletti primo con 21 punti dopo sette giornate.

Torna alla vittoria la Roma targata Mou, grazie a una rete per tempo sull'Empoli. La sblocca capitan Pellegrini poco prima del riposo. Mkhitaryan in apertura di ripresa mette al scuro il risultato all'Olimpico.

Mezzogiorno amarissimo per la Lazio. Pranzo indigesto per la Sarri-band, nervosa arruffona: praticamente inguardabile. Festa Bologna, dopo una settimana di passione e vissuta in ritiro, la squadra di Mihajlovic torna a sorridere con un perentorio 3-0: Barrow (14') e Theate (17') liquidano la pratica in poco più di un quarto d'ora. A metà ripresa Hickey chiude i conti con la Lazio più brutta (difesa imbarazzante) di questo avvio stagionale.

Il Verona ha trovato il suo nuovo condottiero: con Tudor non perde un colpo (Hellas imbattuto con lui), manco fosse un orologio svizzero di precisione. Due pari esterni e due vittorie interne. L'ultima ieri: un 4-0 secco allo Spezia. Avanti di tre gol all'intervallo, tra l'altro: Simeone, Faraoni e Caprari, più Bessa nella ripresa.

Pirotecnico 3-3 a Marassi tra Samp e Udinese: alla fine il pareggio sembra il risultato giusto in una sfida in cui ci sono stati sei gol, nove ammoniti, un rigore, due interventi decisivi della Var e un'autorete. Il tabellino recita: 15' Pereyra, 24' Stryger Larsen (autorete), 43' Beto; nel st 3' Quagliarella (rigore), 24' Candreva, 39' Forestieri. Olè.

Lunedì 4 Ottobre 2021

