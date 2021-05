Napoleone a Milano da liberatore a imperatore

Napoleone e Milano, amore e odio.

Bonaparte arrivò il 15 maggio 1796 da generale comandante dell'esercito francese, accolto come un liberatore. La città lo abbracciò poi ne rimase delusa. Innegabile comunque la sua attenzione per l'arte, e che viene narrata attraverso le 14 opere selezionale alla Galleria Orsi per la mostra Napoleone tra realtà e mito, che celebra il bicentenario della morte del condottiero francese.

C'è il Ritratto di Alessandro Trivulzio ministro della Guerra di Andrea Appiani; il Ritratto di Napoleone appoggiato al globo di Giuseppe Bossi, il busto di Napoleone in marmo (foto) di Lorenzo Bartolini e la statuetta equestre di Napoleone Bonaparte di Giacomo Raffaelli. Ci sono inoltre raffigurazioni di funzionari e della corte napoleonica vedute e miniature di Giambattista Gigola su avorio. Chiude il percorso l'opera di Francesco Hayez Napoleone distribuisce le decorazioni dopo la battaglia di Wagram.

Via Bagutta, 14. Fino al 25 giugno. Lun 15-19; mar-ven 10-13; 15-18. Ingresso libero.

