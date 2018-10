Nainggolan, tegola per Spalletti

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Luciano Spalletti aveva ragione: Radja Nainggolan non salterà solamente la gara di domani a Barcellona. Il centrocampista belga di origini indonesiane è stato sottoposto ieri a esami clinici e strumentali presso l'istituto Humanitas di Rozzano, che hanno confermato la distorsione alla caviglia sinistra. Le condizioni dell'ex Roma «saranno rivalutate nelle prossime settimane», secondo quanto comunicato dall'Inter.Non si specifica quante: si teme almeno tre, si spera un po' di meno. Differenza fondamentale in casa nerazzurra tra la partecipazione o meno di Nainggolan alla sfida di ritorno con il Barça a San Siro in Champions League, in programma martedì 6 novembre.Di certo il Ninja starà fuori al Camp Nou e nei successivi match di campionato contro Lazio (lunedì prossimo all'Olimpico) e Genoa (sabato 3 novembre al Meazza).Nainggolan si era fatto male domenica nel primo tempo del derby con il Milan, dopo un duro contrasto con Lucas Biglia. Che, ammonito da Guida, nel dopo gara ha poi dichiarato che avrebbe sperato nell'intervento del Var per meglio valutare l'entrata del nerazzurro (che alla fine ha avuto la peggio) nei suoi confronti.