Nainggolan-Gervinho, ecco il derby degli ex romanisti

MILANO - Sarà un Parma incerottato quello che renderà visita all'Inter domani pomeriggio a San Siro, cercando il colpaccio della seconda vittoria della sua storia in A in casa nerazzurra. Il tecnico Roberto D'Aversa rischia di dover rinunciare all'ex Biabiany, oltre che a Ciciretti, Grassi, Dezi, Munari e Scozzarella.Fari puntati soprattutto su Gervinho, il colpaccio di mercato dei crociati, di ritorno in Italia dopo la parentesi in Cina e a bersaglio già nel match perso prima della sosta al Tardini con la Juventus.L'attaccante ivoriano ritroverà da avversario Radja Nainggolan, suo compagno di squadra alla Roma per due anni, dal gennaio 2014 al gennaio 2016. Quando, prima della cessione all'Hebei Fortune, fu allenato solo formalmente per 12 giorni (senza giocare partite ufficiali) da Luciano Spalletti, subentrato all'esonerato Rudi Garcia. Gervinho, tra l'altro, ha già segnato all'Inter, nel 4-2 dell'Olimpico per i giallorossi datato 30 novembre 2014.(M.Sar.)