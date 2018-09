Nainggolan: «All'Inter per alzare un trofeo»

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Inter, non ho mai alzato un trofeo. Forse è arrivato il momento...». Radja Nainggolan lo dice a voce bassa, vuoi per scaramanzia (14 stagioni tra i professionisti e zero tituli, per dirla alla Mou), vuoi per la concorrenza d'altissimo lignaggio con cui l'Inter dovrà misurarsi in Italia e oltreconfine.Ma, ai microfoni di Sky Sport, è questo il messaggio lanciato dal Ninja ai naviganti. «Sono qui per vincere, questo è sicuro. E magari ora è arrivato il momento giusto- ha proseguito il classe 88 di Anversa -. In campo ho sempre dato tutto me stesso, senza vincere niente. Meglio però volare bassi».E concentrarsi solo sul lavoro, personale («ho saltato la preparazione e devo sicuramente migliorare») e di squadra, «perché l'obiettivo è far meglio dell'anno scorso- ha sottolineato Nainggolan -. In campionato siamo partiti male, ma con Samp e Fiorentina sono arrivate due vittorie importanti, che ci hanno rimesso in carreggiata, confermandoci che possiamo vincere gare difficili e che siamo una squadra forte. La Champions? Una volta superato il girone non si sa come va finire, abbiamo vinto col Tottenham, ma ci sono altre 5 gare da giocare...».E l'imperativo è «continuare su questa strada, mettendocela tutta per vincere ogni partita ed ottenere risultati insieme - ha concluso il belga -. Spalletti? È vero, con lui ho dormito una notte nel ritiro della Roma e grazie a lui mi son tolto soddisfazioni importanti in giallorosso, spero di farlo anche qui». Per Cagliari sempre in dubbio Vrsaljko.