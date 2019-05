Nadal re di Roma, ora Parigi

Claudia Faggioni

ROMA - Nadal suona la nona. Roma incorona ancora una volta Re Rafa, già trionfatore lo scorso anno e altre sette volte tra il 2005 e il 2013. Battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 (2h25'), nella sfida numero 54 tra i due, la rivalità più longeva dell'era Open. Arriva così, proprio nella capitale, la prima vittoria del maiorchino nella stagione sulla sua amata terra rossa, che finora lo aveva lasciato a secco. Appena in tempo per presentarsi al Roland Garros con un titolo in tasca, titolo che, ad una settimana dall'avvio dello Slam parigino, vale oro. Lo si è capito subito, guardando la gioia di Rafa dopo il trionfo. Un'euforia particolare, tipica di chi ha dovuto attendere più del solito per ottenere una - bellissima - soddisfazione. Rafa Nadal non è abituato a perdere, meno che mai sulla terra. E dopo tre sconfitte in semifinale - a Montecarlo da Fognini, a Barcellona da Thiem e a Madrid da Tsitsipas - questa era l'occasione giusta. «Ho giocato una partita straordinaria» ha ammesso in conferenza stampa. «L'importante per me era ritrovare il mio livello, sapevo che i risultati poi sarebbero arrivati. Ricordo benissimo la mia prima volta qui, nel 2005, ed essere ancora qui con la coppa in mano significa tutto».

Un Novak Djokovic particolarmente falloso deve invece accontentarsi di aver raggiunto la finale, al termine di una settimana decisamente impegnativa, che lo ha visto protagonista di due maratone concluse in tarda sera. «Non voglio parlare di stanchezza - ha detto Nole - Rafa era troppo forte oggi. Sono felice di essere riuscito a portare a casa un set, dopo aver subito il 6-0 nel primo. Il bilancio è comunque positivo, considerando che sono stato vicino a perdere nei quarti contro Del Potro». Tra le donne, titolo alla ceca Karolina Pliskova, allieva della quattro volte regina di Roma Conchita Martinez, vincente per 6-3 6-4 sulla britannica Johanna Konta.

