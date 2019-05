«Nadal? È lui il big da battere a Roma»

Marco Lobasso

ROMA - Emilio Sanchez ha l'Italia nel cuore e, gli Internazionali BNL che iniziano domenica prossima a Roma, sono il suo gioiello, il torneo più amato. Lo ha vinto nel 1991 ed è stato finalista contro Lendl nel 1986. E ora che è un guru del tennis mondiale riesce a fiutare in anticipo come finirà al Foro Italico.

Sarà l'anno della rivoluzione nel tennis con la caduta degli dei Djokovic e Nadal?

«Non credo proprio. Dite che Nadal non è più il grande del passato? Roma è il torneo perfetto per lui. Vedrete, qui tornerà grande. Anche Djokovic al Foro Italico sente odore di grande impresa. I giovani dovranno fare i conti con loro».

I giovani come Zverev, Thiem, Tsitsipras e Coric?

«Loro sono tutti fortissimi, ma Rafa è un'altra cosa».

E gli italiani? Quando Sanchez vinceva a Roma gli azzurri non erano così forti. Ora stanno volando.

«Non è proprio così. L'Italia ha sempre avuto buoni giocatori, anche nei miei anni migliori. Ma adesso sta succedendo più spesso. Fognini, Seppi e anche Lorenzi sono durati tanto e hanno dato il tempo di far nascere una vera e propria scuola italiana, mai vista prima. Complimenti a loro».

Significa che con Berrettini, Sinner, Musetti c'è davvero da sognare?

«Sì, l'Italia adesso può davvero vincere tanto. Sono ragazzi che andranno avanti tantissimo. Possono tutti arrivare lontano».

Come succede da decenni in Spagna, terra di campionissimi.

«Questa volta sì, ma non facciamo paragoni. Da noi si è vinto di più, ma io guardo al futuro, non al passato».

Quella voglia di futuro che ha portato Sanchez a girare il mondo, e in queste settimane l'Italia, in stage dal tutto esaurito, a caccia di talenti.

«Lavoriamo duro con lo staff della mia Academia Sanchez & Casal in sintonia con i circoli italiani. C'è voglia e passione, soprattutto al Sud Italia. Sto bene da voi, ho sposato una siciliana».

