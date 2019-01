Nadal asfalta il talento di Tsitsipras

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - I giovani leoni della racchetta possono aspettare. Rafa Nadal ha conquistato la finale degli Australian Open con una partita magistrale che ha messo ko il 20enne talento greco Stefanos Tsitsipas, astro nascente del tennis mondiale che solo pochi giorni fa, dopo aver eliminato sua maestà Roger Federer, sembrava proporsi per un posto nella finalissima di Melbourne. Il primo piano e soprattutto la finale degli Australian Open sono del 33enne spagnolo, conquistando con autorità per la 5a volta il diritto a competere per il titolo (che qui ha vinto una volta sola). Nadal ha liquidato il suo giovane rivale con un perentorio 6-2, 6-4, 6-0. In finale aspetta Djokovic che gioca all'alba la sua semifinale da favorito contro la sorpresa francese Pouille.Nel torneo femminile si aspetta la finale tra la ceka Kvitova che ha eliminato in rimonta Serena Williams e la giapponese Osaka che ha vinto in Usa la scorsa estate l'ultima prova del Grande Slam, prima di Melbourne. Vedrermo scintille.(M.Lob.)