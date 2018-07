Mussi: «C'è la necessità di una società all'altezza»

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Nei suoi anni al Milan (dal 1987 al 1989), Roberto Mussi ha vinto una Coppa Campioni, uno scudetto e una Supercoppa italiana. E oggi come vede il piccolo Diavolo? «Società inesistente, speriamo che la situazione cambi in tempi brevi. Ci sono queste tre cordate americane interessate al clun passato nelle mani del fondo Elliot. Insomma, l'augurio è rivedere un Milan competitivo. Sarebbe un bene non solo per i tifosi rossoneri ma ne trarrebbe vantaggio tutto il calcio italiano. Serve il grande Milan di un tempo e le milanesi in generale. Ai miei tempi c'erano le Sette Sorelle, ecco spero di rivedere più squadre impegnate per il vertice e, ovviamente, tra queste, sarebbe importante ci fosse anche il Milan».Una squadra, quella rossonera, da rifondare? «Per niente: il gruppo non è affatto male. Come credo in Gattuso: sa cosa significa indossare questa maglia. Ma tutto parte da una società forte».