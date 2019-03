MUSICANTI

TEATRO ARCIMBOLDI

Un musical basato sulle canzoni di Pino Daniele, da Quanno chiove a Je so' pazzo. È Musicanti (foto), il musical per la regia di Bruno Oliviero con giovani attori e una band guidata dal chitarrista Massimo Colasanti, ambientato nella Napoli anni 70. Dal 7 al 17 marzo.

Viale dell'Innovazione, 20. Ore 21 - biglietti 74-32 euro

AGGIUNGI UN POSTO

A TAVOLA

TEATRO DELLA LUNA

Gianluca Guidi ritorna con la commedia musicale che ha fatto la storia del teatro italiano. Aggiungi un posto a tavola è stata scritta nel 1974 da Garinei&Giovannini e portata al successo con Johnny Dorelli, il padre di Gianluca, protagonista insieme a Bice Valori e Paolo Panelli. La storia è nota: Dio chiama don Silvestro annunciando un nuovo diluvio universale. Fino al 31 marzo.

Via di Vittorio, 6. Assago. Orari diversi - biglietti 49-27 euro

