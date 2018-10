Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Musica pop d'autore made in Italy stasera al Fabrique. All'evento Tuborg Open, The Final Celebration partecipa Levante, già conosciuta dal pubblico per via delle canzoni e anche per essere stata tra i giudici di X Factor Italia 2017, così come ci saranno i Selton e Lemandorle. L'incontro tra i tre nasce all'interno del progetto Open To More, aperto inizialmente dalla collaborazione tra il dj e produttore americano Diplo e la nuova stella della musica mondiale, la danese MØ. Insieme, i due hanno inciso il singolo Stay Open, invitando Levante a scrivere anche suoi versi, che spieghino cosa significhi per lei essere Open To More. Levante ha raccolto la sfida. Durante la serata spazio anche per un set di Dj Sorpresa e per lo spettacolo ad alto contenuto tecnologico firmato per l'occasione da Holograph.Il 18 ottobre. Fabrique. Via Fantoli 9. Ore 21 - ingresso libero con prenotazione su tuborgopenparty.it. (C.Man.)