Musica italiana per il weekend. Oggi e domani il Blue Note ospita i suoni raffinati e sussurrati di Fabio Concato. Il cantautore milanese incentra il suo concerto sulla musica e sulla parola per un viaggio che parte dal 1977, anno del suo esordio discografico, a oggi. Tra i suoi brani, Domenica bestiale, Guido piano, Fiore di maggio, Gigi riproposte con nuovi arrangiamenti in chiave jazz (il 24 e 25 gennaio. Via Borsieri 37. Ore 21 e 23.30. Biglietti 45-40 euro).

La cucina va stretta a Joe Bastianich, da sempre musicista e cantautore. Lo chef, che ha da poco pubblicato il album Aka Joe, domani sera è all'Ecoteatro con il recital New York Stories. Nello show mescola musica, aneddoti, parole e ricordi, la sua infanzia tra Queens e Bronx, la sua passione per il rock (il 25 gennaio. Via Fezzan, 11. Ore 20.45. Biglietti 25 euro). (P.Pas.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA