Musica e teatro sull'acqua

Elisa StrainiAcqua e musica, ma anche letteratura e teatro: è un itinerario lacustre e culturale della regione quello offerto dal Festival dei laghi lombardi che, dopo il debutto dello scorso anno, è tornato con la seconda edizione.Un tour scandito da 18 spettacoli in 8 diverse località - con la direzione artistica di Francesco Pellicini per omaggiare l'arte e le tradizioni dei territori: dai laghi più grandi e conosciuti come quelli di Como e Maggiore, il Garda e il lago Ceresio o quello di Lugano, tra Svizzera e Lombardia, a quelli più piccoli, come il lago di Varese, il lago Moro in Val Camonica e quello del Segrino nel territorio comasco. Partita il 7 ottobre da Toscolano del Garda, con l'omaggio di Luca Maciacchini a Giorgio Gaber, la kermesse arriva domani a Mandello del Lario in provincia di Lecco per l'appuntamento con Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) in Fare un'anima, mentre domenica la serata è in musica, a Tignale sul Garda (Brescia), con le note di violini e violoncello, del quartetto femminile Alter Echo.Tra concerti e spettacoli si andrà avanti poi fino al 16 dicembre, e ad alternarsi nelle diverse località saranno artisti tutti legati, direttamente o indirettamente, all'identità lombarda di lago. Tra i big in cartellone anche Ornella Vanoni, con tappa fuori regione, il 28 ottobre a Lugano. Il primo novembre invece la volta di Massimo Lopez e Tullio Solenghi impegnati nel loro Show al teatro di Varese. Più in là nel cartellone ci sono anche Francesca Reggiani con lo spettacolo D.O.C. Donne d'Origine Controllata (9 novembre a Desenzano del Garda - Brescia) e Raul Cremona (24 novembre a Bellano Lecco). La serata conclusiva, a dicembre, è invece con Enzo Iacchetti al Teatro sociale di Como. Info su orari e biglietti sul sito www.festivaldeilaghi.com.