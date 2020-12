Musica e sushi, in venti nel negozio chiuso

Salvatore Garzillo

Assembramento, festa illegale, battaglia di freestyle tra rapper, semplice appuntamento di lavoro. Non è stata ancora chiarita esattamente la definizione per l'intervento dei carabinieri di Desio che alle 23 di sabato hanno fatto irruzione in un negozio di elettronica in via Milano dove c'erano 20 persone che ascoltavano il live di Nitro, rapper da 800mila follower. I militari parlano di una festa senza alcun tipo di autorizzazione possibile, l'avvocato del negozio e l'entourage del cantante vicentino di 27 anni (il vero nome è Nicola Albera) raccontano una storia diversa: «Per conto di un noto marchio di abbigliamento è stata organizzata una battle di freestyle, ossia una competizione di abilità tra rapper nell'improvvisare rime a cappella o su una base musicale, alla presenza del noto artista Nitro».

Il tutto era trasmesso in diretta sulla piattaforma Twitch e quindi le persone presenti (sempre a detta del legale) «erano addetti e tecnici necessari per la realizzazione di tale evento». Di sicuro c'è che la chiamata ai carabinieri è arrivata dai vicini disturbati e insospettiti dalla musica alta che usciva dal negozio a quell'ora, soprattutto in un momento come questo. Al loro arrivo i militari si sono trovati davanti 20 persone che ballavano in una sala con buffet a base di sushi. Secondo la nota del legale, «tutti i partecipanti e presenti erano stati preventivamente sottoposti a tamponi, con esito negativo come attestato dai documenti in possesso di ognuno». I carabinieri hanno quindi interrotto il micro concerto ed elevato multe per la violazione delle misure anti Covid.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

