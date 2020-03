Musei, sì all'apertura soft

Paola Pastorini

Milano e la Lombardia ci provano. Anche se con cautela. E ricominciano dalla cultura. È di ieri la decisione sulle nuove disposizioni. «I cinema e teatri rimangono chiusi, i musei vengono contingentati in entrata e si introduce un elemento per evitare l'assembramento, quello di distanziare le persone almeno un metro uno dall'altro». Lo ha spiegato il vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala. Aveva fatto da apripista il Duomo, che da oggi apre per le visite guidate, anche in questo caso a ranghi ridottissimi.

CINEMA E TEATRI KO Se i musei possono provare a ripartire per i teatri e i cinema è davvero dura. Nei giorni scorsi Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro aveva sottolineato che se lo stop dei teatri si dovesse protrarre, sarebbe «insostenibile» e «determinerebbe la chiusura, non per fallimento, ma per cause di forza maggiore dei teatri». La Scala ha annunciato la chiusura fino all'8 marzo. Questo significa cancellato il concerto con Zubin Mehta e la prima della Salomè di Strauss diretta da Chailly e con la regia di Michieletto.

TRENI Per Trenord calo dell'affluenza del 60% e quindi fino a domenica 8 marzo l'azienda conferma la riduzione del servizio, con taglio dell'8% delle 2300 corse programmate. In Lombardia circoleranno 2100 treni. Intanto, con il ripristino binari dell'Alta Velocità sulla linea Milano-Piacenza i treni locali torneranno ad avere le loro fermate e i capolinea consueti.

PALESTRE & CO Restano chiuse tutte le attività di piscine, palestre, centri sportivi e centri benessere. A bar, pub e ristoranti è consentito l'accesso con limitazioni di posti a sedere e distanziamento almeno di un metro dei clienti.

L'APPELLO L'arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo, si appella alle istituzioni affinché rivedano il provvedimento restrittivo, almeno per le messe feriali frequentate da poca gente. «È irragionevole impedire le celebrazioni mentre i bar sono aperti». Il vicepresidente regionale Fabrizio Sala ha ricordato che le cerimonie sono sospese ma le chiese aperte.

Lunedì 2 Marzo 2020

