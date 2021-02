Musei, martedì a regola d'arte

Paola Pastorini

Musei aperti, da domani la seconda onda. Sempre chiusi nei fine settimana, ma alla prima tranche si aggiungono nuovi importanti spazi. La Pinacoteca di Brera, il Cenacolo, le mostre di Palazzo Reale, i musei civici (fra cui Mudec e Museo 900), mentre al Castello Sforzesco si inaugura Giuseppe Bossi e Raffaello. E giovedì toccherà alla Pinacoteca Ambrosiana. L'ingresso a Brera sarà gratuito, ma con prenotazione online: 30 i visitatori per ogni turno. Lo stesso accade per il Cenacolo: 12 persone ogni quindici minuti questa settimana; dalla prossima saranno 18. Palazzo Reale apre dal martedì al venerdì 10.30-19.30, (giovedì fino alle 20,30) con prenotazione facoltativa.

Soddisfatto il direttore di Brera James Bradburne che sabato ha annunciato con un video la ripresa delle attività. «E continuiamo a lavorare sul progetto di Brera plus, piattaforma che ci consente di fare approfondimenti e innovative sperimentazioni interattive. Anche Brera on air, che ci ha permesso di restare in contatto col pubblico durante la chiusura, resterà uno strumento per far conoscere il dietro le quinte del museo» Per il bookshop, il caffè e la biglietteria bisognerà aspettare la completa definizione dell'accordo con il concessionario.

Intanto, Chiara Ferragni ha visitato in anteprima la Biblioteca e la Pinacoteca Ambrosiana. Per ora l'istituzione riaprirà solo il giovedì dalle 14 alle 18. L'influencer ha postato su Instagram foto e video della visita privata, scrivendo: «La pinacoteca apre al pubblico giovedì ed è una vera gemma: non perdetevela se non ci siete già stati».

