Musei civici, la carica delle 300 prenotazioni

La carica dei trecento. Tante sono le visite finora prenotate ai musei civici, tornati aperti da ieri. Un altro passo verso il ritorno alla normalità seppur con le prenotazioni, appunto, gli ingressi contingentati e con l'obbligo di mascherina.

Ieri è toccato alla Galleria d'arte moderna, il Museo nazionale di Storia naturale, l'Acquario Civico e il Museo del Risorgimento. «Ma le prenotazioni sono in costante evoluzione e crescono. Chiediamo ai visitatori di rispettare le fasce orarie», ha detto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, in un incontro con la stampa allaGalleria d'arte moderna, dove sono ammessi cinque visitatori ogni mezz'ora, come negli altri musei. Alle persone prima di entrare viene provata la temperatura, all'ingresso c'è il gel disinfettante per le mani e i percorsi sono pensati per non creare assembramenti nelle sale e nei corridoi. Domani apre Palazzo Reale e il 30 il Museo del Novecento. Ancora non si sa invece quando potrà riaprire il Castello Sforzesco dove il Comune sta facendo degli approfondimenti sulla climatizzazione che non sarebbe compatibile con il protocollo dell'Istituto superiore di sanità. E anche per il Museo del Novecento, «stiamo sperimentando anche lì in protocollo dell'Istituto superiore di sanità e per ora il livello di temperatura per la conservazione delle opere va a bene, ma il museo potrebbe avere un problema con l'innalzamento delle temperature esterne e se non saremo in grado di rispettare le indicazioni dell'Iss vedremo se chiuderlo durante i mesi estivi».

Intanto, ieri le Gallerie d'Italia hanno annunciato che riaprono i battenti il 2 giugno, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 11 alle 19. È prorogata fino al 28 giugno la mostra Canova. Thorvaldsen, mentre dal 30 giugno torneranno ad essere visitabili anche le sale che accolgono le collezioni permanenti.(P.Pas.)

